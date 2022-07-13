قرارات محافظ كفر الشيخ لتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة.. عقوبات للمخالفين

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرارًا حمل رقم 2489، اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو الجاري، مكونًا من سبع مواد، المادة الأولى هي تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الأجرة بنطاق المحافظة بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

قرارات محافظ كفر الشيخ

وتضمنت المادة الثانية، تعديل بنديرة التاكسي الأجرة من 5 جنيهات لـ 5.5 جنيه، ويضاف لها 1.5 جنيه لكل كيلو متر، والمادة الثالثة من القرار تنص على وضع استيكر على سيارات الأجرة السرفيس داخل المدينة وخطوط الداخلية بين المراكز، والخطوط الخارجية بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات الأخرى، موضحًا عليه خط السير والتعريفة المقررة وعدد الركاب.

ونصت المادة الرابعة بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، الالتزام بالنسب المقررة وإعلان هذه التسعيرة في مكان واضح بمواقف السيارات، والالتزام بعدد الركاب وخطوط السير المقررة للسيارة.

إجراءات قانونية رادعة لمخالفي قرارات المحافظة

وأما المادة الخامسة فنصت على أنه يجب على إدارة المرور وجميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه المخالفين لهذا القرار، والمادة السادسة نصت على أنه يلغى ما يخالف ذلك من قرارات، والمادة السابعة تضمنت أنه يجب على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

واعتمد محافظ كفر الشيخ، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، وتراوحت الزيادة بـ5% للخطوط الداخلية، و7% للخطوط الخارجية بين المحافظات، مكلفًا القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة، للمرور على المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة على السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة على الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسي وعدم الاستغلال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق.