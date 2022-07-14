طلاب الثانوية بالسويس يشتكون من صعوبة امتحاني التاريخ والفيزياء

أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس، الذين أدوا الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ، أمام 15 لجنة على مستوى المحافظة، اليوم الخميس، أن أسئلة الامتحانين جاءت صعبة غير مباشرة وتحتاج إلى وقت إضافي للإجابة.

أسئلة التاريخ غير مباشرة وليس لها نماذج سابقة

وشكا عدد من طلاب القسم الأدبي من أن معظم أسئلة امتحان مادة التاريخ جاءت غير مباشرة، وتختلف كثيراً عن نماذج امتحانات السنوات الماضية، التي تدرب الطلاب على إجابتها، حيث جاءت أسئلة امتحان هذا العام مختلفة تماماً، وليس لها نماذج سابقة.

وأشار غالبية الطلاب إلى أن الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أطول حتى يتمكنوا من الإجابة عليها، كما شكا طلاب مدرسة «الشهيد فاضل سالم» بسبب تأخر استلام أورق الأسئلة لمدة 10 دقائق، ورغم ذلك أصر المراقبون على جمع أوراق الإجابات في تمام الثانية عشر ظهراً، فى موعد انتهاء اللجنة، دون تعويضهم بأي وقت إضافي.

أسئلة الفيزياء تحتاج أكثر من 3 ساعات

وبالنسبة لامتحان مادة الفيزياء، الذي أداه طلاب القسم العلمي، اليوم الخميس، فقد أكد عدد كبير من الطلاب صعوبة أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت طويلة وغير مباشرة، على خلاف امتحانات السنوات السابقة.

كما أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان يحتاج إلى أكثر من 3 ساعات للإجابة على جميع الأسئلة، خاصةً في وجود أسئلة رسم، تحتاج إلى وقت لتنفيذها، مشيرين إلى أن الأسئلة خلت من النماذج المعروضة على المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

في المقابل، رأى بعض الطلاب أن امتحان الفيزياء جاء أسهل من الكيمياء، ويمكن تحصيل درجات أكثر من خلاله، وذلك على حسب وصفهم، واعتبروا أن ذلك يرجع إلى أن أسئلة الكيمياء جاءت كلها غير مباشرة، وتعتمد على المذاكرة المرجعية للمنهج.

وكيل تعليم السويس: لا شكاوى بغرفة العمليات

من جانبه، تفقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، عدداً من لجان الامتحانات اليوم الخميس، للتأكد من انتظام أعمال دخول الطلاب والطالبات إلي لجانهم الامتحانية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراءات الدخول.

وأوضح «الفولي» أنه تواجد فى مقر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، المنعقدة منذ الساعة السابعة صباحاً، وتابع الانتهاء من تسليم أوراق الأسئلة في توقيتاتها المحددة تبعاً لخطوط السير، ووسط الحراسة الأمنية المتبعة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وكذلك غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترد إليها أي شكاوى خلال امتحانات اليوم لمادتي الفيزياء والتاريخ.