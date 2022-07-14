أخبار امتحان التاريخ اليوم للثانوية العامة.. تباين الآراء بين الطلاب

يبحث كثير من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، عن أخبار امتحان التاريخ اليوم للشعبة الأدبية للثانوية العامة 2022، والذي أداه الطلاب الآن باللجان الامتحانية ورقيا بنظام البابل شيت، للاطمئنان على أبنائهم وعلى مستوى أسئلة الامتحان.

أخبار امتحان التاريخ اليوم.. مستوى الطالب الفوق متوسط

تباينت ردود الفعل بين طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حول صعوبة امتحان التاريخ الذي أداه الطلاب الآن، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب الفوق متوسط وأن أكثر من نصف الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز.

فيما أكد عدد من الطلاب، أن امتحان التاريخ جاء سهلا ولكن هناك بعض الأسئلة صعبة وتستهدف الطلاب المتفوقين، مؤكدا أن كتيبات المفاهيم ساعدتهم في حل الامتحان، وأن الوقت كان كافيا لحل الامتحان بالكامل.

امتحان التاريخ للثانوية العامة.. 60 درجة

ويتضمن امتحان التاريخ للشعبة الأدبية للثانوية العامة والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة، والدرجة النهائية الصغرى 30 درجة، مدة الإجابة على الامتحان 3 ساعات.

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مع بداية الامتحان والاطمئنان من وصول أسئلة الامتحان اللجان الامتحانية في موعدها والتأكد من سير الامتحانات دون أي مشكلات أو معوقات تسير من الامتحان.

4 حالات غش بامتحان التاريخ

وأضافت غرفة عمليات التعليم، أنه تم رصد 4 حالات غش في امتحان التاريخ اليوم في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ»، وتصوير أجزاء من أسئلة الامتحان ونشرها، مؤكدة أنه تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.