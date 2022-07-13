الثقافة: 600 ألف جنيه إيرادات «سينما الشعب» حتى الآن

تشهد دور العرض السينمائي بالمواقع الثقافية التي تنفذ مشروع «سينما الشعب»، إقبالا جماهيريا كبيرا، منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك في جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف محافظات مصر.

أفلام «سينما الشعب»

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي لمشروع «سينما الشعب»، إن دور العرض السينما بقصور الثقافة تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا على عروض الأفلام المعروضة وهو ما يعكس ثقة الجمهور في المنتج الثقافي للدولة، والذي يعرض 3 أفلام هي «كيرة والجن، بحبك، وعمهم»، إلى جانب مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً.

إيرادات سينما الشعب

أضاف «عبدالمنعم» في تصريح لـ«الوطن»، أن العروض في سينما الشعب حققت إجمالي إيرادات خلال فترة العيد وحتى الآن، نحو 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم له دلالات تعكس الإقبال الجيد على دور عرض سينما الشعب، مع ملاحظة أن سعر التذكرة 40 جنيها.

أماكن «سينما الشعب»

يشار إلى أن مشروع «سينما الشعب» أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في مايو الماضي، ويتم تنفيذه في 14 موقعا ثقافيا في 11 محافظة هي: قصر السينما بالقاهرة، وادي النطرون، ودمنهور بمحافظة البحيرة، البحر الاعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة والمركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، وقصر الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بمحافظة أسيوط، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادي الجديد، قصر ثقافة كفر الشيخ، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يذكر أنه جرى تخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين «10 صباحا» و«1 ظهرا»، لعروض سينما الشعب، إلى 20 جنيها فقط، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للاستفادة من المشروع.