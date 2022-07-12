نائب محافظ المنيا يتابع حل مشكلة المياه الجوفية بأبوقرقاص

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ المتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة واتخاذ اللازم حيال تلك المشكلات، وإيجاد حلول سريعة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوى لأهالي قرية «منسافيس»، التابعة لمركز أبوقرقاص، بشأن تضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل، مما يلحق بهم الضرر، وعلى الفور وجه محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالتوجه للمعاينة على الطبيعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المشكلات.

دفع سيارات لشفط المياه بقرية «منسافيس»

تفقد «أبو زيد» عدداً من المنازل المتضررة في قرية «منسافيس»، وتمت المعاينة على الطبيعة، ونقل توجيهات المحافظ بسرعة دفع سيارات لشفط المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، والوحدة المحلية بنطاق المركز، لسرعة شفط المياه والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

وتابع نائب محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطنين بمنظومة القطاع الصحي، بمستشفيات مراكز أبوقرقاص وملوي ودير مواس، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة لكافة فئات المواطنين، خلال عطلة عيد الأضحى.

ووجه «أبو زيد» وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة عاجلة لفحص مستشفى أبوقرقاص العام، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بكامل جودتها وبكفاءة عالية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

نائب محافظ المنيا يلتقي عدداً من المرضى

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته، بالمرضى داخل مستشفيات أبوقرقاص العام وملوي التخصصي وديرمواس المركزي، لتقديم أوجه الرعاية النفسية والمعنوية، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والغسيل الكلوي والعناية المركزة وحضانات الأطفال.

ونقل «أبو زيد» تهاني محافظ المنيا لكافة المرضى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرص الأجهزة التنفيذية للتواجد الميداني على أرض الواقع، للاستماع لشكاوى ومتطلبات المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين.