توريد 108 آلاف و960 طن قمح لصوامع وشون سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توريد 108 آلاف و960 طنا و898 كيلو جراما من الأقماح لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس القادم.

التنسيق بين الجهات المسؤولة في سوهاج

ووجه محافظ سوهاج باستمرار التنسيق بين مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة، لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الموضوعة للتوريد.

وكان قد عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، بحضور نائب المحافظ، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع، بضرورة إعداد تقرير مفصل حول مؤشرات التوريد لكل مركز بنطاق المحافظة، واستلام جميع الكميات التي يتم توريدها إلى الصوامع والشون وعدم رفض أية أقماح لأي سبب من الأسباب إلا للإصابة الحشرية.

منع تسليم الأسمدة بدون إيصال توريد القمح

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنبيه على الجمعيات الزراعية، بمنع تسليم أية أسمدة للمزارعين بدون إيصال توريد الأقماح، والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات ومصادرة الأقماح المضبوطة خارج الإطار القانوني، على أن يتم إعداد بيان مفصل بالمحاضر والكميات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجمعيات الزراعية للندوات واللقاءات مع المزارعين للتوعية بضرورة توريد الأقماح، موجها بسرعة العمل على انتهاء لجنة حصر الأراضي المنزرعة بالأقماح فعليا بنطاق المحافظة من تقريرها في أقرب وقت ممكن.