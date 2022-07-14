زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، بزراعة 1000 شجرة كونوكاربس، في إطار مبادرة «أحلى وهي خضرة»، بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

الأماكن المستهدفة بالتشجير

ومن جانبه، أوضح علي لطفي، رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج، أن الأشجار التي تمت زراعتها استهدفت جانبي الشارع الرئيسي وميدان البنوك، وذلك لعمل سياج أخضر على جانبي الطريق لإضفاء المظهر الحضاري، مشيرا إلى استهداف باقي الطرق بأعداد وأنواع أخرى من الأشجار لزيادة المساحات الخضراء وإضافة لمسة جمالية لحي الكوثر.

لجنة لمتابعة انتظام مواقف نقل الركاب

وفي إطار آخر، قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة مركزية بمركز ومدينة سوهاج ولجان أخرى فرعية بكل مركز، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بمواقف نقل الركاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي موقف طارئ، والتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين وذلك عقب تحريك سعر الوقود أمس.