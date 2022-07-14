مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء لهوه سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل غرقا، وذلك أثناء لهوه على حافة الترعة، حيث انزلقت قدمه وسقط في المياه، ما أسفر عن غرقه ووفاته.

وتلقى اللوء محمد عبد االمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «صالح و ن ك»، 5 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.

لا شبهة جنائية

وبالانتقال والفحص وسؤال والده «وحيد ن ك ا»، 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجده وبرفقته نجله بأرضه الزراعية بذات الناحية، وحال لهوه على حافة الترعة، انزلقت قدمه وسقط في المياه، ما أسفر عن غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

غرق سيدة في ترعة

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها غرقا داخل إحدى الترع بمركز سوهاج، وذلك أثناء سيرها على حافة الترعة لتسقط بها، وتم انتشالها من قبل الأهالي جثة هامدة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز سوهاج من الأهالي، بوجود غريق بدائرة المركز .