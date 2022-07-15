حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان، «كسول» بشكل كبير، ويصعب عليه القيام بأي مجهود بدني مهما كان الوضع كما أنه يتردد في اتخاذ قراراته، ومن أبرز عيوبه أنه لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة.

مواصفات برج الميزان

وغالبا يكون مولود برج الميزان، ناجحا في حياته العاطفية حيث يستمع بشكل جيد لمن حوله، مما يجعل الجميع يحب أن يحكي له ويشعر به كما أنه يشتهر بامتلاكه عقل منطقي، إلى جانب أنه يتمكن من مغازلة شريك حياته وجعله سعيد طول الوقت.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد، عبر «الوطن»، خدمة يومية للقراء حول الأبراج، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان اليوم وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تواجد القمر بمنزلك الخامس يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثير من حولك حيث أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا من حولك، وجعلك ذلك تشعر بانك تمسك زمام الأمور وتسيطر على الوضع مما يجعلك أفضل في حياتك المهنية وتصل لأعلى المراتب واطالب بحقوقك بشكل أفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ يدفعك أن توطد علاقتك بمن تحب، حيث أن اليوم مناسب لإزالة أي خلافات تحدث مع أحبائك لكي تشعر بالسعادة وتقضي أوقاتا سعيدة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان.