حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الميزان من الشخصيات الناجحة، التي تمتلك شجاعة لمواجهة المشاكل، كما أنه يفضل التعرف على الشخصيات الجديدة، وتكوين علاقات اجتماعية، كما أنه يستمر في الوصول إلى تحقيق ذاتهم، كما أنه يضع أسرته على رأس أولوياته، فهو مستمع جيد لمشاكلهم، ومحاولة حلها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الميزان وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، يكون اليوم فرصة لإنجاز أعمال عالقة وللاستمتاع أيضا بوقتك مع الأهل والأقارب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.