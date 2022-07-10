محافظة القاهرة تتعاقد مع شركة خاصة لمتابعة أداء شركات النظافة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لخدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربع بين التنمية المحلية وشركة «انفيرون أدابت».

وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرون أدابت».

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قيام شركة انفيرون ادابت برصد ومراقبة مقدمي خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتي كنموذج لإشراك القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات، التي يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذي عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إدارة المخلفات والمشاركة المجتمعية في حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

تعزيز دور القطاع الخاص في التصدي لمشكلة المخلفات

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التصدي لمشكلة المخلفات، من خلال المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات وآثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش في مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل شركتي «انفيروماستر وارتقاء»، لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حيًا، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تعمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضاري والجمالي للعاصمة وإحداث تغير حقيقي لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

تطبيق مؤشرات قياس الأداء لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التي تم توقيعها مع الشركتين خاصة بعد التيسيرات والدعم التي قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة.

وأشار إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة قطاع خاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكتروني بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه والمحاسبة على أي تقصير وفقاً للالتزامات المتعاقد عليها.

إعادة المظهر الجمالي لشوارع القاهرة من جديد

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في جميع أحياء القاهرة والتي تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات في الشوارع لإعادة المظهر الجمالي لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها العاصمة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعهد المهندس مصطفى خيرت ببذل كل الجهود اللازمة لنجاح منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة وإحداث نقلة حضارية في العاصمة خلال الفترة المقبلة، كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرون أدابت»، الشكر لوزيري التنمية المحلية والبيئة على الدعم الذى تم تقديمه للشركة خلال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة من التعاقد.