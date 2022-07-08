محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بـ4 مدن قبيل عيد الأضحى

أجرى اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية للاطمئنان على حالة النظافة بشوارع عدد من المدن والأحياء من بينها مدن بنها وطوخ وقها وقليوب وشبرا الخيمة وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، للتأكد من خلو الشوارع من القمامة وجنيع الإشغالات والتنسيق مع إدارات المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية وانتشار الدوريات الأمنية بالشوارع.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وفي مدينة بنها تفقد المحافظ منطقة كفر الجزار ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من منطقة كوبري كفر الجزار ومدخل قرية بطا كما تفقد المحافظ عدد من شوارع مدينة بنها بمنطقة الأهرام وغرب الاستاد ووجه بزيادة عدد صناديق القمامة ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وخصوصا أمام المساجد وعلى الطرق الرئيسية.

وتابع المحافظ جولته بمدينة طوخ وقها حيث تفقد الشوارع الرئيسية لمدينة طوخ ومدينة قها ووجه بالعمل هلي رفع القمامة أولا بأول والعمل بنظام النوبتجيات 24 ساعة لمنع أي قمامة بالشوارع ووقف إجازات العمال والسائقين والمشرفين خلال أيام العيد لتهيئة الأجواء المناسبة بالشوارع لقضاء أيام العيد.

تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب

واستكمل الهجان جولته بمدينة قليوب حيث تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب والتي اوشكت على الانتهاء منها حيث تابع الهجان أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى، والتي يبلغ طولها 270 مترا وعرضها 21 مترا، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية، وتم الانتهاء من تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك.

مشيرا إلى أنه جار الآن تنسيق الموقع العام للميدان وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

الهجان يتفقد مدينة شبرا

وتابع الهجان الجولة بتفقد مدينة شبرا الخيمة حيث تفقد دار مناسبات الإدارة المحلية بحي غرب شبرا الخيمة حيث وجه باستكمال تطويرها ورفع مستوى الخدمات بالدار لتقديم مزيد من الخدمات للعاملين بالإدارة المحلية.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بعد انتهاء اعمال الرصف والذي يتم رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي وكاميرات مراقبة وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري الذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي هذا وقد تفقد أعمال الرصف التي تمت بالكوبري حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وسيتم البدء في الطبقة النهائية والسطحية خلال 10 أيام ليتم الانتهاء من تطوير الكوبري وخلال الجولة وجه بضرورة تمهيد ورصف مطالع ومنازل الكوبري في جميع اتجاهاته من خلال ربط طبقة الرصف الجديدة بطبقة الرصف القديمة لإحداث سيولة مرورية عند صعود أو نزول الكوبري.

وقد وجه الهجان بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع أعمال الكوبرى خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق مصر إسكندرية الزراعي.