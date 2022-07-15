حظك اليوم برج العقرب الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم مولود برج العقرب، بالعلاقات العائلية كثيرا، والأصدقاء فهو يحب تقديم الدعم لكل من حوله سواء مادي أو معنوي، حيث يكمن شعوره الحقيقي بالسعادة كما أنه يحب أن يقضي أوقات طويلة معهم ويهتم بهم بشكل كبير خاصة الأب والأم.

مواصفات برج العقرب

ورغم أنه يتسم بالعصبية إلا أنه يحب أن يتعامل بعقل في الأمور المختلفة، وأكثر ما يكرهه مولود برج العقرب الكذب والخيانة فهو لا يتحملهما مهما كان الوضع، كما أنه لا يسامح بهما فهو يحب الصدق والصراحة مهما كانت صعوبة الموقف.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، حيث تنصح مواليد الأبراج، كما تشمل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي وهي كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ، وهو ما يدفعك للتركيز على أهدافك لكي تشعر بالسعادة والنجاح في حياتك العملية، حيث أن عدم التركيز قد يجعلك تثبت في مكانك ولا تتقدم خطوة للأمام في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر في حياتك، حيث أن كثرة المشاكل يجب أن تتعامل معها بأسلوب جيد لكي تتمكن من الحياة بسعادة مع أحبائك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب اليوم الجمعة 15 يوليو.