حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون عن حظك اليوم بشكل مستمر، حيث أن تغير حركة الفلك والكواكب التي تؤثر على طاقة أصحاب الأبراج الأثني عشر على مدار اليوم.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم برج الحمل 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب أو الأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن ترتب أولوياتك وألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

قد تعاني من ضغوط عابرة وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تلتقي بمن تحب أو تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك وقد يسعدك ذلك أو يدفعك للتطور.

حظك اليوم برج السرطان 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لتخطط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا وأكثر قدرة على التخطيط السليم.

حظك اليوم برج الأسد 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في فرض آرائك كي لا يختنق من حولك ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم برج الأسد 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

حظك اليوم برج العذراء 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يدفعك لتولي مسؤولياتك بهمة ونشاط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدي استعدادا للتعاون مع من حولك وتقوم بواجباتك.

حظك اليوم برج الميزان 14-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم فرصة لإنجاز أعمال عالقة وللاستمتاع أيضا بوقتك مع الأهل والأقارب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

حظك اليوم برج العقرب 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تنتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم مع البعض، لكن لا داعي للعصبية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجرك اليوم للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي وتميل للعصبية.. حاول أن تستمتع بالوقت الحاضر.

حظك اليوم برج القوس 14-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة، وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك وعن مشاعرك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

حظك اليوم برج الجدي 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك واعتنيت بخطواتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب أو الأصدقاء، فقط حاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 14-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم برج الدلو 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.

حظك اليوم برج الحوت 14-7-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 14-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسبا للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.