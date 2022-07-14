حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-7-2023 مهنيا وعاطفيا
كتب:
منى سعيد
12:23 ص | الخميس 14 يوليو 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
يبحث الكثيرون عن حظك اليوم بشكل مستمر، حيث أن تغير حركة الفلك والكواكب التي تؤثر على طاقة أصحاب الأبراج الأثني عشر على مدار اليوم.
وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:
حظك اليوم برج الحمل 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.
حظك اليوم برج الحمل 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب أو الأصدقاء وتتوطد علاقاتك.
حظك اليوم برج الثور 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وعليك أن ترتب أولوياتك وألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء.
حظك اليوم برج الثور 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
قد تعاني من ضغوط عابرة وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.
حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.
حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم قد تلتقي بمن تحب أو تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك وقد يسعدك ذلك أو يدفعك للتطور.
حظك اليوم برج السرطان 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لتخطط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج السرطان 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا وأكثر قدرة على التخطيط السليم.
حظك اليوم برج الأسد 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في فرض آرائك كي لا يختنق من حولك ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية.
حظك اليوم برج الأسد 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.
حظك اليوم برج العذراء 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزل الصحة يدفعك لتولي مسؤولياتك بهمة ونشاط، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. تبدي استعدادا للتعاون مع من حولك وتقوم بواجباتك.
حظك اليوم برج الميزان 14-7-2022 على الصعيد المهني
اليوم فرصة لإنجاز أعمال عالقة وللاستمتاع أيضا بوقتك مع الأهل والأقارب، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
حظك اليوم برج العقرب 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في مربع برجك وعليك أن تنتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم مع البعض، لكن لا داعي للعصبية، وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي قد يجرك اليوم للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي وتميل للعصبية.. حاول أن تستمتع بالوقت الحاضر.
حظك اليوم برج القوس 14-7-2022 على الصعيد المهني
اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة، وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس.
حظك اليوم برج القوس 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك وعن مشاعرك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.
حظك اليوم برج الجدي 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك واعتنيت بخطواتك، وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الجدي 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
الوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب أو الأصدقاء، فقط حاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.
حظك اليوم برج الدلو 14-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
حظك اليوم برج الدلو 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.
حظك اليوم برج الحوت 14-7-2022 على الصعيد المهني
تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.
حظك اليوم برج الحوت 14-7-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم مناسبا للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.