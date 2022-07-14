تكثيف أعمال تطهير شبكات ومطابق الصرف الصحي بمحافظات القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، على استئناف عملية تطهير وملس شبكات ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة «السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب زيادة المياه وخاصة في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء هذه الفترة.

تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع، نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأضاف أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

عدم إلقاء المواد الصلبة في الصرف الصحي

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف تفتيش مطابق الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وضرورة الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والمساعدة في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.