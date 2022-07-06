تدريب طلاب كلية الزراعة على إجراءات تنقية مياه الصرف الصحي

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد نخبة من أبناء كلية الزراعة برئاسة الدكتور صلاح إسماعيل عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة تفعيلا للمشاركة المجتمعية والدور الرائد الذي تقوم به الشركة من خلال توقيع اتفاقيات وبروتكولات تعاون بين الشركة وكل الأطراف النابغة في المجتمع المدني.

تبادل الخبرات المعرفية

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، أن اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة استقبل وفد كلية الزراعة لمناقشة فاعليات التعاون بين الشركة وكلية الزراعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ في إطار الحرص على تبادل الخبرات المعرفية من أبناء كلية الزراعة وكيفية تطبيقها بصورة عملية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي.

تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المعالجة

وأشارت القابضة لـ مياه الشرب إلى أنَّ الزيارة جاءت لتدريب أبناء كلية الزراعة على أهم إجراءات عمل تنقية مياه الصرف الصحي وتعريفهم الفرق بين أساليب المعالجة الثنائية والمعالجة الثلاثية المستخدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من المياه الناتجة من عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

والشركة بصدد إبرام بروتوكول تعاون علمي وبحثي مع كلية الزراعة في مجال الأراضي والمياه تعزيز لدور الشركة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات بالمجتمع المحيط بها، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتحسين وتعزيز قدرات العاملين في قطاع المياه، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين