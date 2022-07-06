تفاصيل الارتقاء بخدمة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى

تحظى محافظة القاهرة بنصيب كبير من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا، وشهدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عدة أنشطة ومشروعات من أجل تحسين الخدمة لسكان العاصمة ومن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وفق تقرير الشركة ما يلي..

-407 ملايين جنيه لمشروعات إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 109 كم بأحياء الزيتون، المطرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، السلام والمرج والخليفة والمعصرة وطره والتبين.

- 145 مليون جنيه لتجديد خطوط طرد لمحطات الرفع لعدد 22 محطة بأطوال 25 كم منها محطات السناري بالمطرية وفوزي عليوة بمنشأة ناصر ومحطات الزمالك القبلية.

- الاتجاه نحو التحول الرقمي، فيما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

- تكويد 9300 منشأة ضمن قاعدة بيانات المنشآت الصناعية.

- الحصول على شهادة الأيزو في نشاط جودة المعامل وخدمة العملاء والتدريب.

- تجهيز 3 مراكز خدمة عملاء.

تقنين وضع

- تقنين وضع 3638 وصلة خلسة، وتركيب وصلات منزلية لعدد 6500 غرفة بأطوال 51 كم شبكات بقيمة 27.1 مليون جنيه.

- 228 مليون جنيه لتطوير 7 محطات رفع و3 محطات معالجة.

- 357.8 مليون جنيه لتجديد وتأهيل محطات المعالجة مثل عرب أبو ساعد والبركة.

- 467 مليون جنيه لتأهيل محطات الرفع بالشركة.

- 645 مليون جنيه لتوريد وإصلاح وصيانة 408 معدات.

- 4 مليارات جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

- رفع الاستيعاب لمنظومة المعالجة من 3.45 مليون متر مكعب/يوميا إلى 4,15 مليون متر مكعب/ يوميا بإضافة 700 ألف متر مكعب/ يوميا.

تطوير المناطق العشوائية

- 525.6 مليون جنيه لتطوير منظومة الصرف الصحى بالمناطق العشوائية بالقاهرة

-ارتفعت خدمة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى من 92% إلى 96%

- تنفيذ شبكات صرف صحى بمناطق متعددة منها شمال المرج وكفر أبو جاموس والأميرية البلد .

- 1.2 مليار جنيه لتحويل المرافق المتعارضة من مشروعات إقامة المحاور والانفاق والمونوريل

منظومة الأمطار

- 358 مليون جنيه لإقامة شبكات تجميع مياه الامطار وأكثر من 3 آلاف بالوعة لتطوير منظومة الأمطار بالقاهرة

- 158.8 مليون جنيه لإقامة مشروع بطريق الأوتوستراد عن طريق مجمع رئيسي قطر 1200 مم ، 1800مم بإجمالى أطوال 2.6 كم ب

- تنفيذ مشروع صرف الامطار بكورنيش النيل ومصر الجديدة ومدينة نصر والاسمرات والشيراتون وشينزو آبى .