موعد إتاحة رابط موقع التنسيق الإلكتروني لاختبارات القدرات 2022 

قالت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّه من المقرر الكشف عن مواعيد انطلاق اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، وما يعادلها من شهادات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنّه سيُتاح رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات اختبارات القدرات، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية عقب إعلان المواعيد.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ هناك استعدادات مكثفة تجري على قدم وساق لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، أبرزها التأكيد على الانتهاء من التجهيزات اللوجستية، وتخصيص أكثر من سيرفر لرابط موقع التنسيق الإلكتروني، مع توفير الكوادر المدربة والمؤهلة للتعامل مع مراحل التنسيق باحترافية شديدة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين، الجلالة، المنصورة، والملك سلمان»، استقبال تسجيلات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات لتسجيل الراغبات لأداء اختبارات القدرات 2022 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الموجود عبر الإنترنت، مع التأكيد على الالتزام باستكمال الأوراق المطلوبة للتسجيل.

وأكد الدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة، الالتزام بالضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بقواعد القبول لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.