مثقفون ينعون الدكتور كمال الدين عيد بعد رحيله اليوم: أستاذ الأجيال

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الثقافية والنقدية، عقب خبر وفاة الدكتور كمال الدين عيد الأستاذ بأكاديمية الفنون، والذي رحل اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.

نقابة الفنانين التشكيليين تنعى الراحل

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني الدكتور كمال الدين عيد، وقدمت النقابة واجب العزاء إلى زوجة الراحل، وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتقدم نقابة الفنانين التشكيليين نقيبًا ومجلس إدارة بخالص العزاء للفنانة مديحة متولي عضو مجلس إدارة النقابة السابق في وفاة زوجها الدكتور كمال الدين عيد، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان».

كما نعاه الدكتور سيد علي أستاذ المسرح بجامعة حلوان، قائلًا عبر «فيسبوك»: «خبر مؤلم تلقيته مثلما تلقاه الجميع، مات الدكتور كمال عيد!! وربما حزني عليه أشد اليوم لأنه كان ينتظر كتابي الأخير ليقرأ عن نفسه، وعن غيره من دفعته والدفعات التي سبقته ولحقته، وما لا يعرف تفاصيله، ولم يدونه في مجلدات مذكراته الثلاثة!»

سيد خاطر: الراحل آخر جيل عمالقة مرحلة الستينيات

وتابع: «اتصلت به يوم الأحد 13 فبراير الماضي لاستوثق منه على خبر يخصه أثناء دراسته في المعهد، وأسأله أيضاً عن أحد الرواد من خريجي المعهد العالي لفن التمثيل العربي، كما سألته عن أول معيد في قسم النقد بالمعهد، وللأسف كان يعرف اسمه فقط، وعندما أخبرته بأن الكتاب يحمل معلومات مهمة عن هذا المعيد إلخ! سعد جداً وقال إنه ينتظر هذا الكتاب بفارغ الصبر ولكن الموت كان أسرع من صبره! رحم الله أستاذ الأجيال الدكتور كمال عيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته!»

وقال الدكتور الفنان سيد خاطر، الأستاذ بأكاديمية الفنون: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب يتفطر ألماً، أنعى أستاذنا الرائد المسرحي الكبير، آخر جيل عمالقة مرحلة الستينيات الأستاذ الدكتور كمال عيد الذي وافته المنية منذ ساعات، وداعاً أستاذي وصديقي».