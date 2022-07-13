رابط التسجيل في الدورات التدريبية المؤهلة لكليات الفنون لطلاب الثانوية

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، طريقة تسجيل طلاب الثانوية العامة في الدورات التدريبة التي تنظمها النقابة والمؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، والتربية النوعية، التي سيقدمها نخبة من المتخصصين في المجالات الفنية، على أن تبدأ الدورات رسميا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 23 يوليو الجاري.

وذكرت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد المؤتمر الأخير لوزارة التربية والتعليم، الذي تم فيه تأكيد الموعد النهائي لإتمام شهادة الثانوية العامة، تأكد ابتداء اختبارات القدرات للكليات الفنية «فنون جميلة - عمارة - فنون تطبيقية - تربية فنيّة وتربية نوعية» في الموعد المحدد لها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل ظهور النتائج.

تكلفة الدورة 400 جنيه

وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل والاشتراك حتى اكتمال الأعداد، على أن تبدأ الدورة التدريبية فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 23 يوليو الجاري، ويتم تدريب الطلاب على أيدي معيدين وأساتذة من الكليات الفنية، مشيرة إلى أن تكاليف الدورة 400 جنيه للطالب.

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، أعلنت تفاصيل جدول ومواعيد بدء الدورات التدريبية لطلاب الثانوية العامة، للاطلاع عليه اضغط هنا.

الأدوات المطلوب للدورات

ومن بين الأدوات المطلوبة أقلام متنوعة رصاص، فلوماستر، أقلام خشب ألوان، اسكتش رسم مقاس 50*35 سم، استيكة عاديةـ استيكة فحم، سطح مستو من الخشب مقاس 50*35 سم أو الكرتون المقوى لاستعماله أسفل ورقة الرسم، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، استيكة عادية.

ولفتت إلى أن التسجيل يجري حاليًا بدون أي مقابل من خلال هذا الرابط.. من هـنــــــــــا.