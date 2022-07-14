هل الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة أسرتها متاح؟.. مصدر بـ«التموين» يجيب

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن مدى إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة تموين والدها من أجل ضمها لبطاقة تموين زوجها، واستحقاقها لحصتها التموينية التي تصرف لها على بطاقة تموين أسرتها.

خطوات الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة تموين أسرتها

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة تموين والدها أو بطاقة تموين أسرتها، متاح حاليا سواء في مكاتب التموين على مستوى المحافظات أو من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تتيح حاليا عدد 6 خدمات تموينية لأصحاب بطاقات التموين، إذ يأتي من بين هذه الخدمات التموينية خدمة الفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة أخرى.

شرط إضافة الزوجة لبطاقة تموين زوجها

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن شرط إضافة الزوجة على بطاقة تموين أسرتها هو أن تكون مستحقة للدعم التمويني أولا على بطاقة تموين أسرتها، مشيرا إلى أنه بعد خطوة الفصل الاجتماعي لها من بطاقة أسرتها، يتم إضافتها على بطاقة تموين زوجها.

استمرار وقف إضافة الزوجة المحرومة للتموين

ونوه المصدر، إلى استمرار توقف إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة تموين زوجها، مضيفا: «خدمة إضافة الزوجة المحرومة من التموين لبطاقة زوجها أمر متوقف مؤقتا في الوقت الحالي لعدم إمكانية ضم أفراد جدد على منظومة الدعم التمويني»، إذ كانت الوزارة أتاحت هذه الخدمة بنهاية العام الماضي لبضع أشهر ثم تم الإعلان عن توقفها لحين انتهاء الوزارة من ضبط وتنقية منظومة الدعم التمويني وحذف الأفراد غير المستحقين للتموين والإبقاء فقط على الأسر المستحقة والأكثر احتياجا له.