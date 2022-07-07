الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين 2022.. خدمة متاحة عبر مصر الرقمية

عادت خدمة الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين 2022 مرة أخرى على بوابة مصر الرقمية التي فعلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل رسميا منذ أمس الأربعاء 6 يوليو بقرار من المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، بعد عامين من التشغيل التجريبي لها.

الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين 2022.. الفئات المسموح لها

تعتبر خدمة الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين 2022 من أكثر الخدمات التموينية التي يبحث عنها المواطنون من أصحاب بطاقات التموين، وتتيح وزارة التموين هذه الخدمة للفئات الراغبة في فصل أنفسهم من بطاقة تموين إلى بطاقة تموين أخرى، لأسباب اجتماعية مثل الطلاق أو الزواج، والفئات المسموح لهم الفصل هم:

1 - الزوجة في حال طلاقها بعد استخراج قسيمة طلاق مميكنة يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.

2 - الفتاة في حال زواجها يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها.

فيما لا تزال هناك عدة خدمات تموينية موقوفة حتى الآن لم تعد للعمل على البوابة أو من خلال مكاتب التموين، إذ يأتي على رأس هذه الخدمات : «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة المواليد».

خطوات الفصل الاجتماعي من بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية من بين 12 خدمة تموينية متاحين عليها خدمة الفصل الاجتماعي لأي من أفراد بطاقة التموين في عدة خطوات تتمثل في تسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة، واختيار خدمة الفصل الاجتماعي، ثم تحديد سبب الفصل، واتباع وملء البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين.

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضبط لمنظومة الدعم التمويني من خلال تحديث بيانات أفراد بطاقات التموين بهدف تنقية المنظومة من الأفراد غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر المستحقة لدعم الخبز والدعم السلعي الشهري.