آخر موعد لتحديث بطاقة التموين.. باق 17 يوما لتسجيل رقم الموبايل

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، بالنسبة لأصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم محمول مسجل في إحدى شركات الاتصالات باسم رب الأسرة، صاحب البطاقة.

آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين

ووفقا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، هو يوم 31 يوليو الجاري، أي بعد 17 يوما من الآن، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بمد مهلة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة حتى 31 يوليو الجاري، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة يوم 30 يونيه الماضي، تسهيلا على المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تحديث البطاقة وتسجيل رقم الموبايل عليها.

الهدف من تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الهدف من تسجيل رقم الموبايل، وربطه ببطاقة التموين، هو خلق «هوية رقمية» وحلقة وصل بين الوزارة والمستفيدين من الدعم التمويني، أسوة بما يحدث في الحسابات البنكية والتي ترسل للعميل عبر رسائل الموبايل جميع العمليات التي تتم على حسابه.

وأوضح «مدكور»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أي إجراء سيتم على بطاقة التموين سواء صرف حصة العيش للبطاقة أو السلع التموينية سيصل به رسالة لصاحب البطاقة على رقم الموبايل المسجل باسمه.