تحديث بطاقة التموين.. خطوات بسيطة لاستمرار صرف الخبز والسلع المدعمة

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية على تحديث بطاقة التموين للمواطنين المدرجين على المنظومة، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرج عليها 72 مليون مواطن، وذلك ضمن عمليات تنقية منظومة الدعم التمويني بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات تحديث بطاقة التموين

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بضرورة اتباع التعلميات التي ترسلها عبر بونات صرف الخبز والتي يتسلمها صاحب البطاقة بعد كل عملية صرف للعيش البلدي من المخبز وذلك للبدء في خطوات تحديث بطاقة التموين، بشكل صحيح.

وبدأت وزارة التموين، إرسال تعليمات للمواطنين أصحاب البطاقات والمقيدين على منظومة الدعم عبر بونات صرف الخبز، منذ فبراير الماضي، لتحديث بيانات بطاقات التموين التي تشمل «بيان الدخل الشامل للأسرة، بيانات السيارة الملاكي المملوكة للأسرة، الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة، رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة التموينية».

72 مليون مواطن مقيدين بمنظومة دعم التموين

وتضم منظومة دعم التموين، 72 مليون مواطن يستحقون صرف العيش البلدي يوميا، من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون دعم السلع التموينية شهريا، وذلك على 23 مليون بطاقة تموين.

قيمة دعم الخبز والسلع شهريا

وتبلغ قيمة ‏دعم الدولة للخبز شهريا 5.5 مليار جنيه وذلك بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميا وأسعار تكلفة الإنتاج، في حين بلغت قيمة ‏دعم السلع التموينية 3 مليارات جنيه شهريا، إذ تهدف الحكومة لاستمرار ضخ وتكثيف السلع للمواطنين بأسعار مدعمة.