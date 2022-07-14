هل يمكن تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي فقط؟.. مصدر يجيب

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي فقط لصاحب البطاقة التموين، لإتمام خطوة تحديث بيانات البطاقة، دون ربطها برقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، خاصة مع اقتراب موعد الانتهاء من تسجيل رقم المحمول على البطاقة.

تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي

وفي السياق، قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديث بطاقة التموين والذي يجرى حاليًا في جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات وأيضا من خلال موقع دعم مصر الرسمي، لا يتم بإدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، وإنما يشترط أن يتم إدخال رقم موبايل مسجل في إحدى شركات المحمول الأربعة باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

مهلة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين

ومن المقرر أن تنتهي مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، بنهاية شهر يوليو الجاري، وفقا للمدة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أقرها حتى 31 يوليو المقبل كي يتمكن جميع أصحاب البطاقات التموينية من تسجيل رقم هاتف محمول مسجل في أي من شركات الاتصالات الأربعة باسم رب الأسرة.

ووفقا للمعلن من وزير التموين في تصريحات سابقة له، فإن هناك أكثر من 10 ملايين بطاقة تموين نفذت تعليمات الوزارة المرسلة لهم عبر بونات صرف الخبز بتسجيل رقم المحمول، منذ إرسال التعليمات لهم من أجل إتمام تحديث بيانات البطاقة التموينية.

منظومة دعم التموين

وتضم منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة مدرج عليها 72 مليون مواطن مستحقون لصرف الخبز المدعم يوميًا، ومن بينهم 64 مليون مواطن مستحقون لصرف الدعم السلعي شهريا بواقع 50 جنيهًا قيمة الدعم النقدي المشروط لكل فرد على بطاقة التموين.