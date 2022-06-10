وزير التموين يؤكد على استثناء كبار السن والسجناء من تسجيل رقم الموبايل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، مجددا على استثناء فئة كبار السن والسجناء من تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، والذي تقرر مد المهلة له حتى نهاية شهر يوليو المقب بدلا من انتهائها 30 يونيه الجاري، تيسيرا على ‏أصحاب البطاقات التموينية.

هدف تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقتان من أجل تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وهما إما من خلال موقع دعم مصر أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني تابع للبطاقة التموينية إذ أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يحدث بهدف استكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، مؤكدا أن رقم ‏المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عن طريق رسائل الموبايل.

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول أي من أرقام شبكات المحمول الأربعة سواء «فودافون أو اتصالات أو we أو أورنج» من أصحاب البطاقات التموينية، مشترطة فقط أن يكون رقم الموبايل مسجل في شركة المحمول باسم صاحب البطاقة التموينية المدون على البطاقة من الخارج.

رسالة بونات صرف الخبز

وبدأت عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، منتصف شهر المايو الماضي، بمجرد أن بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بونات صرف الخبز رسائل لبعض أصحاب بطاقات التموين جاء نصها كالتالي: «برجاء تسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين تجنبا لوقف البطاقة».

ويبلغ عدد المواطنين مستحقي الدعم التمويني 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين، إذ تهدف الوزارة لحذف الفئات غير المستحقة للدعم منهم من أجل إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية فقط.