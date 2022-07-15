سعر الدولار اليوم الجمعة 15-7-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في البنوك المختلفة عمليات بحث عديدة من المواطنين عبر المحركات المختلفة، إذ أنه وفق موقع «ألجيانس جولد»، فإن وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا تسبب في ضغوط على أسعار الذهب العالمية خلال الجلسات الماضية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، كما بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 15 يوليو.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وسبق أن قال موقع «ألجيانس جولد» إنَّ بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تسببت في زيادة المخاوف بين المستثمرين ما دفعهم للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الذهب، لذا بلغ مؤشر أسعار المستهلكين مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي، ووصل عند 9.1 % وهي المرة الأولى منذ 4 عقود.