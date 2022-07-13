هل تتأثر أسعار الذهب العالمية برفع الفائدة على الدولار؟.. تقرير يوضح

سجلت أسعار الذهب العالمية صعودًا ملحوظًا خلال التداولات المسائية اليوم الأربعاء، ليصل سعر الأوقية إلى 1740 دولارًا أمريكيًا، لتعاود بذلك الارتفاع بعد عدة جلسات من الهبوط.

لماذا ارتفع سعر الذهب عالميا؟

ووفقا لموقع «ألجيانس جولد»، فإنَّ بيانات التضخم الأمريكية المُعلن عنها اليوم ساهمت في تعزيز المخاوف لدى المستثمرين ما دفعهم للاستثمار في الملاذ الآمن الذهب، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين مستويات قياسية لشهر يونيو الماضي عند 9.1 % وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 4 عقود.

ارتفاع سعر الدولار تسبب في ضغوط على الذهب

وتابع، «أنَّ وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا تسبب في ضغوط على أسعار الذهب العالمية خلال الجلسات الماضية، لكن بمجرد الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية، عاود المعدن الأصفر الارتفاع كملاذ آمن نتيجة تخوفات المستثمرين من استمرار التضخم في الزيادة».

توقعات برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة تصل إلى 1%

وتشير توقعات بنوك الاستثمار العالمية، إلى مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي خلال اجتماعه هذا الشهر يومي 26 و27 يوليو، بنسبة تتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس، يعزز تلك التوقعات الصعود غير المسبوق في مستويات التضخم.

العقود الآجلة للذهب ترتفع بنسبة 0.57% خلال ساعات

ووفقا لبيانات بورصة نيويورك مساء اليوم الأربعاء، فإنَّ العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس 2022 ارتفعت بنسبة 0.57% على خلفية إصدار بيانات التضخم الأمريكية، لتسجل 1,734.55 دولار للأوقية.

فيما أوضح ألجيانس جولد، أنَّ تراجع أسعار الذهب عالميا أمر محتمل خلال الفترة المقبلة، وذلك مع رفع البنك الأمريكي للفائدة مجددا ما يتسبب في تذبذب الأسعار.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 بـ1000 جنيه

وعلى الصعيد المحلي، عاودت أسعار الذهب في مصر الصعود، بزيادة 5 جنيهات للجرام ليرتد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى مستوى الـ1000 جنيه، وعيار الذهب 18 إلى 857 جنيه للجرام، أما الذهب البندقي عيار 24 فقد سجل سعر 1143 جنيه للجرام، فيما يباع الجنيه الذهب عند 8 آلاف، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بمحلات الصاغة.