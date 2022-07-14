رابط وخطوات التسجيل في «مؤتمر اتحاد الكيانات 3».. ينطلق الشهر المقبل

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رابطا للتسجيل والمشاركة في النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج»، التي تستعد الوزارة لانعقاده أغسطس المقبل، بحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات المصرية والمصريين بالخارج.

ويقتصر حضور النسخة الثالثة من المؤتمر على الكيانات التي تسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل، ويجرى إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج».

كما يجرى إعلام الكيانات بموعد تسلم البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة، ولن يُسمح بحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، دون تلك البطاقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط التسجيل لحضور «مؤتمر اتحاد الكيانات 3»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

رابط التسجيل لحضور مؤتمر اتحاد الكيانات 3

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن لاتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج، من خلال التسجيل عبر هذا الرابط، ومن ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

معلومات عن مؤتمر اتحاد الكيانات 3 للمصريين بالخارج

1- تناقش هذه النسخة من مؤتمر «اتحاد الكيانات»، الدور الثقافي وأهميته للمصريين بالخارج.

2- كما تناقش هذه النسخة من المؤتمر أهمية دعم النابغين.

3- تشمل هذه النسخة من المؤتمر الترويج لفعاليات ومبادرات وزارة الهجرة، ومنها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

4- تشهد هذه النسخة من مؤتمر «اتحاد الكيانات»، حلقات نقاشية موسعة.

5- تشهد هذه النسخة من المؤتمر، حضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة؛ للرد على استفسارات للمصريين بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم.

6- تستهدف هذه النسخة من المؤتمر تعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.