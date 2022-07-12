تفاصيل وظائف «الهجرة» الإشرافية.. 30 فرصة عمل والتقديم بمقر الوزارة

30 وظيفة شاغرة، أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بين قيادية وإشرافية، للباحثين عن العمل، على أن يكون التقديم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا بمقر الوزارة الكائن في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين محافظة الجيزة، الدور العاشر، حتى 11 أغسطس المقبل.

ونوهت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنّه جرى تشكيل لجنة متخصصة لاستلام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين للالتحاق بالوظائف.

وترصد السطور التالية، المستندات المطلوبة للالتحاق بوظائف الهجرة الإشرافية، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وموقع بوابة الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بوظائف الهجرة الإشرافية

1- سيرة ذاتية باللغة العربية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- صورة شهادة ميلاد مميكنة.

4- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

5- شهادات الدراسات العليا (إن وجدت).

6- أصل شهادات الخبرة العملية.

7- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم.

8- بيان بالدورات والبرامج التدريبية الحاصل عليها فى مجال الوظيفة.

9- عدد 8 صور شخصية حديثة (خلفية بيضاء).

10- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

11- صورة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

12- بيان بالإنجازات ومقترح التطوير في مجال عمل الوظيفة وفقا للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.

13- صحيفة حالة جنائية حديثة تقدم باسم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

14- موافقة جهة العمل على الندب لشغل الوظيفة الإشرافية بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

15- تحديد وسيلة للتواصل (إيميل).

على أن تقدم جميع المستندات من أصل + 7 صور إضافة إلى 8 نسخ على CD.

شروط الالتحاق بوظائف الهجرة الإشرافية

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يمكن للراغبين فى الالتحاق بهذه الوظائف، الاطلاع على شروط الالتحاق الخاصة بكل وظيفة، من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط.