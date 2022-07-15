«التموين»: انتظام عمل «البقالين» بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

أكد قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز بانتظام وذلك بعد انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك 2022 ، وذلك سواء منافذ البقالين لصرف السلع التموينية أو المجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي لصرف التموين أيضا.

قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2022

وتشهد أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022، ثباتا واستقرار منذ بداية الشهر، إذ جاءت قائمة أسعار السلع مساوية لأسعار شهري يونيو ويوليو الماضيين، سواء على مستوى الأسعار أو الأوزان كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات

استكمال صرف سلع منافذ البقالين

وتقوم حاليا مخازن ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة باستكمال صرف الاستعاضات لمنافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، وذلك من أجل استكمال صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين.‏