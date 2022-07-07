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وزير التموين: استمرار فتح منافذ صرف السلع التموينية في إجازة ‏العيد

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وفاء الصعيدي
12:22 م | الخميس 07 يوليو 2022
وزير التموين

وزير التموين

‏ تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وأفاد التقرير أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في ‏عيد الأضحى المبارك.

غرف عمليات مركزية بالمديريات

وأوضح التقرير إنشاء ‏غرف عمليات مركزية بالمديريات إضافة إلى مكاتب التموين الفرعية ‏وغرفه عمليات الوزارة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه سواء ‏بالخبز أو بالسلع التموينية وأشار التقرير إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من الدقيق في المخابز يصل إلى أربعة أيام.‏

المرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع

‏ وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، ‏أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، وجّه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية، مؤكدا أن الوزارة ومديريات التموين سوف ‏تنظم حملات في العيد لافتًا إلى أن مخازن ‏الجملة صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي ‏تتوفر كل السلع أمام المواطنين في العيد.‏

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.