وزير التموين: استمرار فتح منافذ صرف السلع التموينية في إجازة العيد
كتب:
وفاء الصعيدي
12:22 م | الخميس 07 يوليو 2022
وزير التموين
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وأفاد التقرير أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في عيد الأضحى المبارك.
غرف عمليات مركزية بالمديريات
وأوضح التقرير إنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات إضافة إلى مكاتب التموين الفرعية وغرفه عمليات الوزارة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه سواء بالخبز أو بالسلع التموينية وأشار التقرير إلى وجود مخزون استراتيجي من الدقيق في المخابز يصل إلى أربعة أيام.
المرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية، مؤكدا أن الوزارة ومديريات التموين سوف تنظم حملات في العيد لافتًا إلى أن مخازن الجملة صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي تتوفر كل السلع أمام المواطنين في العيد.