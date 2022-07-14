بأمر القانون.. عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل لـ7 سنوات سجن

تضمنت مواد قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات لمواجهة كل من يقوم بالغش أو نشر أسئلة الامتحان، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة المنعقدة في هذه الأيام.

عقوبة العش أو نشر أسئلة الإمتحانات

وبحسب قانون رقم 205 لسنة 2020 ، الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن عقوبة كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

عقوبة الشروع في الغش

ولم يغفل المشرع الشروع في ارتكاب الجريمة، حيث تضمنت مواد القانون عقوبة كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، ولا تزيد على 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت مواد القانون: الطالب الذي ارتكب غشًا، أو شروعًا فيه، أو اي فعل من الأفعال السابقة، بالحرمان من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه، و الدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، ويتم مصادرة الأشياء المضبوطة.

عقوبة حمل أجهزة الإلكترونية داخل الإمتحانات

يعاقب القانون كل من حاز، أو أحرز بلجان الامتحانات أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الإتصال السلكية، واللاسلكية أيًا كان نوعها بقصد الغش، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.