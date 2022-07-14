وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة تسير بانتظام شديد دون لغط

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بانتظام شديد دون لغط، وأن جميع حالات الغش تم ضبطها وتحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

سنحدد هوية المتسببين في نشر أجزاء من أسئلة الفيزياء خلال التحقيقات

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك رقابة مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لمواجهة الغش الإلكتروني، وأن الوزارة نجحت في ضبط المتسببين في نشر أجزاء من أسئلة الفيزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن أحد الأشخاص من داخل سيارة نشر أجزاء من الامتحان، وأن أجزاء الأسئلة التي تم نشرها من أوراق «الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب»، من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، وأنه سيتم تحديد هويتهم خلال إجراء التحقيقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

رصد 5 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

ومن جهتها، أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل، عن رصد 5 حالات غش في امتحاني التاريخ والفيزياء، بواقع 4 حالات في مادة التاريخ، وحالة واحدة في مادة الفيزياء، خلال سير امتحانات الثانوية العامة اليوم.