عاجل.. التعليم ترصد 59 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

تمكنت غرفة العمليات المركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من رصد 59 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، حيث تم ضبط 4 حالات غش في امتحان التاريخ وحالة واحدة في الفيزياء و12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية، و3 حالات في الإحصاء، و3 حالات في التربية الوطنية، و4 حالات في التربية الدينية، و4 حالات في الديناميكا و8 حالات في الكيمياء و5 حالات في الجغرافيا، و6 حالات في اللغة الأجنبية الأولى، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

إصابة 5 طلاب خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت غرفة العمليات المركزية، في بيان عاجل لها اليوم، إنه تم رصد 5 حالات إصابة بين الطلاب خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم في مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث تم رصد إصابة الطالبة «ش. م. ص» بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا باضطراب بالوعي ونقلها لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالبة «ه. أ. م» بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية بمغص كلوي ونقلها لمستشفى ناصر العام وعمل الإسعافات اللازمة لها.

وأعلنت الغرفة عن إصابة الطالب «م. ن. ع» بهبوط ومغص معوي بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية ونقله لمستشفى القناطر المركزي؛ وعمل الإسعافات اللازمة له، وإصابة الطالبة «ش. أ. ق» بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة باشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، كما أصيبت الطالبة «س. ع. ع» بضيق بالتنفس بإدارة منيا القمح التعليمية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة لها، وذلك أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم.

لم نرصد أي حالات كورونا خلال الامتحانات

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أنه لن يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، خلال سير الامتحانات منذ 20 يونيو الماضي وحتى الآن.