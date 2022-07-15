أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-7-2022 في الأسواق المحلية

توفر الخضروات كمية كبيرة من حمض الفوليك الذي يعزز صحة القلب ويساعد في منع الإصابة ببعض العيوب الخلقية، وتحتوي الخضروات الورقية على مستويات عالية من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، إلى جانب الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وفيتامين ب.

وتحتوي الخضروات على عدد منخفض من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها تساعد الشخص في الحصول على وزن صحي بعيدًا عن السمنة.

وفي إطار الفوائد العديدة للخضروات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل مستمر، جاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15 يوليو على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-7-2022

سجل سعر كيلو الخيار بين 12 و14 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا.

جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بـ 10.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم البلدي 11 جنيهًا.

سجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل بين جنيه حتى 2.25 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 4 جنيهات و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الصوب بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، وسجلت الملوخية سعر بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و9 جنيهات، واختلف سعر كيلو البامية ما بين 16 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و17 جنيهًا.