أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13-7-2022 في الأسواق المحلية

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار مختلف أنواع الخضروات بشكل مستمر، بسبب كونها مصدر غني للعديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، وغيرها من مضادات الأكسدة والألياف المهمة التي تحافظ على مناعة الجسم.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الخضروات بأنواعها المختلفة، وفق الجولة الصباحية التي تجريها اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات بالأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بنوعيه الأبيض والذهبي بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 12 و14 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الثوم البلدي 11 جنيهًا، وسجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه للكيلو.

وجاء سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، كما سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بسعر 10.5 جنيه، في الأسواق اليوم الأربعاء 13 يوليو.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، حيث سجلت أسعار الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، وسجل البصل سعر يتاروح بين جنيه حتى 2.25 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات، واستقر سعر الفلفل الصوب بين 3 و5 جنيهات، أما الفلفل الحامي البلدي تراوح سعر الكيلو منه بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

واختلفت الملوخية بين 3 و5 جنيهات، أما الخيار الصوب تراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات، واختلف سعر الفاصوليا بين 6 جنيهات و9 جنيهات، وتراوحت أسعار البامية ما بين 16 و20 جنيهًا، أما الثوم اختلف سعره بين 7 و17 جنيهًا.