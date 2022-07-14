أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-7-2022 في الأسواق المحلية

تمد الخضروات الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، مثل فيتامين أ وج ود وغيرها من المعادن والألياف المهمة للجسم، فتناول الخضروات من أهم العوامل التي تساعد في الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم لأنها تحتوي على الحديد الذي يعمل على إعادة بناء الخلايا الحمراء.

وتعد الخضروات من أهم العناصر التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، لذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها وفق الجولة الصباحية التي أجرتها اليوم الخميس الموافق 14 يوليو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بسعر 10.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر الثوم البلدي 11 جنيهًا، وجاءت الملوخية بسعر 5.25 جنيه، وسجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات في الأسواق اليوم الخميس 14 يوليو.

سعر الخيار في الأسواق

وسجل سعر كيلو الخيار بين 12 و14 جنيهًا للكيلو في الأسواق اليوم الخميس الموافق 14 يوليو الحالي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيها و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الصوب بين 3 و5 جنيهات.

جاء سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

سجلت الملوخية سعر بين 3 و5 جنيهات.

أما الخيار الصوب تراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البامية ما بين 16 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و17 جنيهًا.