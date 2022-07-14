نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية 90%.. وتحذيرات للمصطافين

بالتزامن مع استئناف امتحانات الثانوية العامة، وصلت نسبة الإشغال داخل شواطئ الإسكندرية إلى 90%، وذلك قبل انتهاء إجازة العيد التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل للقطاع الحكومي، إذ تهافت المواطنون على الشواطئ للاستمتاع بالإجازة، واستقبلت المدينة الساحلية عددًا كبيرًا من الزوار لنزول مياه البحر والاستمتاع بالأجواء.

فيما هدأت سرعة الرياح داخل شواطئ القطاع الشرقي، وتم رفع الراية الصفراء داخلها على عكس القطاع الغربي في العجمي الذي استمرت به الرياح القوية وما زالت إدارة الشواطئ ترفع الراية الحمراء، إذ تجددت التحذيرات من جديد لمنع حالات الغرق في القطاع الغربي.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

ووصلت نسبة إشغال الشواطئ في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى 85%، و90% في الظهيرة، إذ أعلن 11 شاطئًا اكتمال إشغال كافة المساحات الرملية.

«سياحة الإسكندرية» تحذر المصطافين

فيما جددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عددًا من التحذيرات للمصطافين وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الغرق إلى 5 خلال أيام عيد الأضحى إضافة إلى استمرار سرعة الرياح القوية في الشاطئ، ووجهت المصطافين بالذهاب إلى شواطئ السلسلة وبحري حيث تنخفض نسب الإشغال.

وأكدت «السياحة» ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة من مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ بعدم تخطي المصطافين الحد المسموح به وعدم التوغل في مياه البحر، واتباع تعليمات وصافرات رجال أبراج المراقبة، وحذرت من نزول البحر بعد غروب الشمس وعدم ركوب البدالات نهائيًا في الشواطئ.