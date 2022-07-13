الزراعة تطلق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.. غدا

تنطلق غدا الخميس الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية، حيث يتواجد قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القرى والعزب والنجوع من خلال حملات بيطرية وقوافل للتصدي للأمراض الوبائية التى تصيب الثروة الحيوانية.

توجيه حملات لصغار المزارعين في القرى

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إنه سوف تتواجد الحملات مع صغار المزارعين والمربين في العزب والقرى حيث تمثل الثروة الحيوانية مصدر دخل مستدام للمربين خاصة الصغار منهم وتمثل أيضا مصدر ثروه.

تابع أن تلك الحملات سوف تتابع عملها وتكثفة وسوف يتم التوسع فى عمليات الرصد والتوعية والأرشاد البيطري من خلال الأدارات وكذلك فى الجمعيات الزراعية، كما سوف تقوم أيضاً تلك الحملات بالترقيم وتعمل على نشر ثقافه التأمين على الماشية على أن تقوم بتوضيح فوائد التأمين على المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض.

وأكد الوزيرة أن الحملة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية تأتى ضمن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية.

أعمال لجان الأطباء البيطريين

وتابع «القصير» أن لجان الأطباء البيطريين سوف يقومون بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز على مستوى الجمهورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون الإدارات المحليه.

وأكد وزير الزراعة أن الحملة سوف تتشمل تنفيذ إجراءات الترقيم والتسجيل للماشية بالتوازي مع هذه الحملة والتي تهدف في الأساس لحصر الثروة الحيوانية ودعم قواعد البيانات الرقمية الأمر الذي يساهم في دعم اتخاذ القرار المناسب.

وشدد «القصير» على أن «الهيئة» مستعدة وجاهزة بشكل دائم أعمال الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد الأمراض الوبائية في موعدها المحدد، من خلال الأطباء البيطريين مستخدمين اللقاحات المحلية والتي تنتج من معهد العباسية للقاحات وهي على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان.