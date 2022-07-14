السيطرة على حريق في سوق الحرمين شرق الإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب في سوق الحرمين التابع لحي المنتزه ثان شرقا، دون وقوع أي إصابات على الرغم من امتداده لعدد 4 أكشاك بيع، ما جعل الأمر مقتصر على الخسائر المادية.

تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد باندلاع حريق في سوق الحرمين، حيث انتقل ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية وعربة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المحلات أو العقارات المجاورة مع عدم وجود أي إصابات من الحريق إذ كان حروق أو اختناق.

تحقيقات مكثفة حول سبب حريق سوق الحرمين

وتحرر محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة لبيان ما إذ كان الحريق بفعل فاعل أم أنه نتيجة ماس كهربائي، حيث لم يتبين حتى الآن أسباب الحريق، الأمر الذي تبعه انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية.