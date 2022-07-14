تردد قناة كراميش الجديد 2022.. تسلية للأطفال وتنمية لمهاراتهم

قنوات الأطفال من أكثر القنوات التي يهتم الآباء والأمهات بوجودها على التلفزيون الخاص بهم، حرصا منهم على أن يشاهد أطفالهم محتويات تساعدهم على تنمية مهاراتهم، ومساعدتهم على التميز بين الألوان والحروف والأرقام، ومن أكثر القنوات التي يتم البحث عنها تردد قناة كراميش الجديد، إذ تقدم الكثير من المحتويات التي يتعلق بها الأطفال.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وتردد بعض قنوات الأطفال، وجاء التردد كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

-القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.