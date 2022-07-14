محمد رمضان يستعد لإحياء حفل بالساحل الشمالي: «كنت سايبهم ياخدوا نفسهم»

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو له داخل إحدى الطائرات.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: «لأ أنا بس كنت سايبهم ياخدوا نفسهم.. كنت في تركيا وجيت أولع الساحل الشمالي».

حفل محمد رمضان في تركيا

وأحيا الفنان محمد رمضان أمس حفلا غنائيا ضخما بتركيا رفع شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل عددا من الرقصات الاستعراضية والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

كما شارك الشيف التركي بوراك محمد رمضان في عدد من الرقصات على المسرح.

محمد رمضان ومسلسل العمدة

وأعلن الفنان محمد رمضان، الشهر الماضي استعداده للسباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «العمدة»، من خلال منشور عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع المخرج محمد سامي قائلا: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».

وطرح الفنان محمد رمضان نهاية الشهر الماضي أغنية «تنطيط»، التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على «يوتيوب، كما تصدرت التريند، وقد حرص رمضان على غناء هذه الأغنية لايف في حفلاته التي أحياها مؤخرا وابرزهم حفل تركيا أمس.

أغنية تنطيط من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.