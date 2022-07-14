محمد رمضان يرفع العلم في حفله بتركيا.. والجمهور يهتف باسم مصر (صور وفيديو)

أحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا كبيرا «كامل العدد» في مدينة إسطنبول بتركيا، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورفع محمد رمضان علم مصر عاليا، خلال الحفل وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

محمد رمضان يحيي حفلا في تركيا

وقدّم رمضان خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغنياته التي شاركه الجمهور في غنائها، وبينها «بلالين» و«تنطيط».

وقوبل رمضان بحفاوة كبيرة من جانب الجمهور التركي عقب وصوله إلى المطار، حيث حاصره الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أنّ محمد رمضان يواصل حاليا حصد نجاحاته بـ أغنية تنطيط، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

أغنية تنطيط لمحمد رمضان تقترب من 21 مليون مشاهدة

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حصدت حتى الآن 20 مليون و900 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع من طرحها.

وكان الفنان محمد رمضان ظهر خلال وجوده في تركيا وأثناء استعداده للحفل برفقة الشيف بوراك وهو يعلم أحد الأطفال قراءة القرآن، ويردد معه سورة الفاتحة.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أنّ آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل المشوار الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بطولة: دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، وبيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.