تفاصيل مزاد 18 يوليو لبيع سيارات مرسيدس ورينو ونيسان.. أسعار مخفضة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، الاثنين الموافق 18 يوليو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وجاءت تفاصيل مزاد السيارات والبضائع المتاحة يوم 18 يوليو 2022، على النحو التالي:

مزاد سيارات 18 يوليو

ووفق بوابة التعاقدات العامة يشمل مزاد السيارات ملاكي وبيك اب وميكروباص ماركات: «داودي – رينو – شيفروليه – ميتسوبيشي – هيونداي – دايو – كيا – فيات – هيونداى – بيجو – فولكس – دايهاتسو – مرسيدس – داتسون – سوزوكي – مازدا – تويوتا – bmw – - نصر - اوبل – تاتا – نيسان – ايسوزو – بولونيز – ستروين – gmc - - ياماها – بايونيز – جيب ليبرتي – فورد – جــــاوا – دودج – جيب شروكـــي – ايفيكو – كوبوتا – روماني – كارجو – سي زد – بيلاروسي – ايشر – هوندا».

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد، على أن يتم دفع 30% في رسوم المزاد ويتم دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا، على أن يكون البيع دون عمولة والمعاينة هي أساس البيع.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت أيضًا عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمرك السويس والسخنة ملاكي وبيك أب وبضائع جمارك السويس والسخنة وميناء بدر، يوم 17 يوليو الجاري، وذلك لبيع سيارات ملاكي وبيك أب ماركات مختلفة، وهي: «شيفروليه، مرسيدس، سكودا، كاديلاك، متسوبيشي، نيسان»، وأيضًا يشمل المزاد بيع بضائع جمارك السويس والسخنة وميناء بدر التي تشمل: «لعب أطفال، نجف وأباليك ووحدات إضاءة، كمبيوترات وأجزاءها ولوازمها، رخام، قطع غيار سيارات، سماعات، أكسسوارات حريمي ورجالي، أحذية، تليفونات محمول ولوازمها، مفروشات، أجهزة كهربائية»، وغيرها.