عقوبات صارمة لمواجهة الإعلانات المخالفة بالطرق: الإزالة الفورية

حرص المشرع المصري، في قانون تنظيم الاعلانات التي يتم وضعها على الطرق العامة، على تنظيم الأمور بهدف مواجهة العشوائية التي تفسد الشكل الحضاري للشارع المصري خاصة تلك الإعلانات التي يتم وضعها بشكل مخالف لنصوص القانون.

غرامة وضع إعلان مخالف

ووفقا لنص القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فإن هناك اجراءات يتم اتباعها مع من يقوم بوضع إعلانه بشكل مخالف وفقا للقانون.

واقرت المادة(9) من قانون تنظيم الإعلانات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة امثال تلك القيمة كل من وضع إعلانا أولافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

واضافت المادة (9) من القانون انه يقضي في كل الأحوال بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد خلال المدة التي يحددها الحكم يجوز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أوالأجهزة أو غيرها.

المدة المقررة لإزالة الإعلان المخالف

كما نصت المادة على أن لصاحب الإعلان خلال شهر من ترسيخ إخطاره بحدوث الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته ولكن بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، ولكن إذا انقضى هذا الموعد يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أواللافتة ومشتملات اي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

واضافت المادة (9) من قانون تنظيم الإعلانات أنه في الحالة السابق ذكرها يكون للجهة الإدارية حق إزالة الإعلان أو اللافتة وذلك على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة عن طريق الحجز الإداري إذا كان هذا من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعرسض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.