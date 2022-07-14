تطورات الحالة الصحية لـ حمدي الوزير: لم تشهد أي تحسن

كشفت مي الوزير، ابنة الفنانة حمدي الوزير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، الذي خضع لعملية جراحية دقيقة في القلب، قبل أيام، ويتواجد بالعناية المركزة حاليًا داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

استقرار الحالة الصحية لـ حمدي الوزير: لم تشهد أي تحسن

وقالت مي الوزير، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالدها حمدي الوزير لا زالت مستقرة ولم تشهد أي تحسنًا، ويتواجد في العناية المركزة حتى الآن، متابعة «والدي حصل له مضاعفات من بعد العملية، لذلك يخضع للملاحظات الفورية من الفريق الطبي المُعالج له، لحين تحسن الحالة، ومن ثم يستكمل العلاج في غرفة عادية».

وحرصت ابنة حمدي الوزير، على توجيه الشكر إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، لاهتمامهم بحالة والدها الصحية، قائلة: «الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بيتواصلوا معانا بشكلٍ شبه يومي، معي وشقيقتي وكذلك الفريق الطبي المُعالج له، للوقوف على تفاصيل الحالة والاطمئنان عليه»، مطالبة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.

تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها حمدي الوزير

يذكر أن الفنان حمدي الوزير تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية دقيقة في القلب استمرت قرابة 6 ساعات، وتعرض إلى مضاعفات أدت إلى اضطرار الأطباء لوضعه تحت الملاحظة حتى يطمئنوا على حالته الصحية.

وشارك الفنان حمدي الوزير فيما يزيد على 150 عملا فنيا في السينما والدراما والمسرح، واشتهر بتقديم أدوار الشر والأدوار المركبة على الشاشة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها «حب في التخشيبة، قبضة الهلالي، الشطار، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، العفاريت، المغتصبون، العملاق، بئر الأوهام، أيام في الحلال، سواق الأتوبيس، الثأر، رغدة متوحشة، الهلفوت».