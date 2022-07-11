تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل نيرة أشرف يفجر مفاجأة.. 17 طعنة بجسدها

كشف التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي في واقعة قتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، عددا من المفاجآت منها وجود 17 جرحا بجثمان الضحية.

وحصلت «الوطن» على نسخة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الصادر في 21 يونيو 2022 بالقضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات أول المنصورة.

نص التقرير

وجاء نص التقرير على أن «الدكتورة رانيا محمد عمر البدري - الطبيب الشرعي - أثبتت أن النيابة العامة انتقلت في يوم 20 يونيو إلى مسرح الجريمة في القضية عاليه ثم انتقلت إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، حيث قامت بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة – نيرة أشرف أحمد عبدالقادر، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة في إحداثها ولبيان سبب وتاريخ الوفاة، وكذا الانتقال لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة».

وأضاف التقرير: «أثبت الكشف الظاهري أن الجثة محفوظة بثلاجة مشرحة المستشفى وهي لأنثى في نحو العقد الثاني من العمر والجثة في طور التيبس الرمي رسوب الدموي الرمي يبدو بلون باهت بخلفية الجثة والتعفن الرمي لم يتضح ظاهريًا بعد».

17 جرحا متفرقا

وتابع التقرير: «وجدنا معالم الإصابة الحيوية الحديثة التالية.. 17 جرحا حوافها محمرة ومستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس.. وخلفية راحة اليد اليسرى طوله نحو 5 سم.. وحشية مفصل الرسغ طوله نحو ۳ سم.. اثنان بوحشية العضد الأيسر أطوالهما نحو 2 سم و5 سم.. خلفية المرفق نحو 3 سم الأيسر طوله نحو 7 سم.. اثنان بخلفية أسفل العضد الأيسر أطوالهما نحو 3 سم و4 سم.. خلفية العضد الأيسر طوله سم.. اثنان بیمین مقدم العنق بوضع مستعرض أطوالها.. السلامية البعيدة للإصبع الإبهام الأيمن طوله نحو 33 بالجنب الأيسر أطوالها 2 سم و6 سم.. يمين العنق بوضع مستعرض طوله نحو 6 سم.. وحشية الأصبع السبابة الأيمن طوله نحو 6 سم.. 2 جرح حوافه محمرة ومستوية ومتباعدة يقع بمنتصف الجنب الأيسر طوله نحو 7 سم.. 3 جرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض طوله نحو 15 سم.. 2 خدش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر طوله نحو 3 سم، أعلى يسار الصدر طوله 1 سم».