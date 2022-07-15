إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية في المنشأة بسوهاج
كتب:
فهد فكري بلوم
08:37 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
أثناء إزالة التعديات بسوهاج
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، برئاسة ومتابعة المدير العام فريدة سلام، رئيس المركز، وتحت إشراف محمود عمارة، رئيس مجلس روافع العيساوية، وهشام حمدي، سكرتير الوحدة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية بروافع العيساوي قرية جزيرة المنتصر.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي بمساحة 50 مترا تقريبا، داخل الحيز العمراني، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كما تم تنفيذ حالة إزالة عبارة عن فك شدة خشبية، ناحية قرية الزارة بالدويرات بالمنشأة في سوهاج، بقيادة خالد الجميلي، رئيس القرية، وقسم التنظيم بالقرية.
من جانبها، وجهت رئيس مركز المنشأة فريدة سلام، رؤساء القرى والنواب وسكرتير والوحدة، ومسؤلي الزراعة ومسؤلي حماية الأراضي، بالإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها.
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
وكانت قد أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وحرم النيل، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة.