إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية في المنشأة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، برئاسة ومتابعة المدير العام فريدة سلام، رئيس المركز، وتحت إشراف محمود عمارة، رئيس مجلس روافع العيساوية، وهشام حمدي، سكرتير الوحدة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية بروافع العيساوي قرية جزيرة المنتصر.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي بمساحة 50 مترا تقريبا، داخل الحيز العمراني، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ حالة إزالة عبارة عن فك شدة خشبية، ناحية قرية الزارة بالدويرات بالمنشأة في سوهاج، بقيادة خالد الجميلي، رئيس القرية، وقسم التنظيم بالقرية.

من جانبها، وجهت رئيس مركز المنشأة فريدة سلام، رؤساء القرى والنواب وسكرتير والوحدة، ومسؤلي الزراعة ومسؤلي حماية الأراضي، بالإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وكانت قد أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وحرم النيل، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة.