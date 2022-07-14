لقاء الخميسي ترسم اسمي ابنيها بالوشم على ذراعها «صورة»

نشرت النجمة لقاء الخميسي صورة لها على البحر في أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث بدت مستمتعة بأشعة الشمس التي انعكست علي ملامح وجهها.

اللافت للنظر في الصورة هو رسم لقاء الخميسي لاسمي ابنيها «أدهم وآسر» وشما على ذراعها اليمنى، حيث تعتبرهما ثروتها في الحياة مع زوجها محمد عبد المنصف، وفقاً لتصريحاتها السابقة لـ«الوطن».

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ 18

وفي السياق ذاته، احتفلت لقاء الخميسي بعيد زواجها الثامن عشر، قبل أيام، حيث نشرت صورة لها مع محمد عبد المنصف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بقولها: «عيد جوازنا الـ 18.. فخورة بكوني زوجتك».

وتلقت لقاء الخميسي التهاني من معجبيها وزملائها داخل الوسط الفني بهذه المناسبة، وتمنوا لها دوام السعادة في حياتها الزوجية التي أصبحت توليها اهتماماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، أعربت لقاء الخميسي عن سعادتها البالغة باكتمال مبلغ 40 مليون جنيه للطفلة رقية لعلاجها من مرض ضمور العضلات، خاصة أنها دعمتها بمنشوراتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام» أكثر من مرة.

آخر أعمال لقاء الخميسي في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مشاركتها في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة5 أمام الفنان شريف منير الذي عُرض خارج الموسم الرمضاني الفائت، وشاركهما البطولة كل من سميحة أيوب، مراد مكرم، ألفت عمر، هشام إسماعيل، ملك قورة، كريم أبو زيد، سامي مغاوري، نور محمود، مؤمن نور، دنيا ماهر، صبا الرافعي، جمال يوسف، صبري عبد المنعم، علاء الشربيني، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي.